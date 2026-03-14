Update: Aufwendige Löscharbeiten auf der A3 — LKW mit Paketen in Flammen

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Foto: Feuerwehr VG Asbach

NEUSTADT (WIED). Am gestrigen Freitagabend wurde die Feuerwehr VG Asbach gegen 22.20 Uhr zu einem brennenden LKW auf der Autobahn A3 alarmiert. Ein Anhänger mit Paketen brannte. Die aufwändigen Löscharbeiten dauerten insgesamt rund vier Stunden an. Verletzt wurde niemand.

Foto: Feuerwehr VG Asbach

Die Einsatzstelle befand sich in Fahrtrichtung Frankfurt kurz nach dem Rastplatz Fernthal. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Neustadt brannte der Anhänger eines Gliederzuges. Die Zugmaschine hatte der Fahrer bereits abgekuppelt und vorgefahren. Der LKW hatte Pakete geladen, wodurch sich die Löscharbeiten erheblich erschwerten.

Mehrere Trupps unter Atemschutz mussten den Anhänger ausräumen und entladen, um alle Glutnester erreichen zu können und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Seitlich wurde hierzu eine große Öffnung mit einem Trennschleifer geschnitten sowie parallel über die Hecköffnung gearbeitet.

Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn für rund vier Stunden vollständig gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Neustadt waren der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei sowie die Polizei im Einsatz. Gegen 3.30 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden. (Quelle: Feuerwehr VG Asbach)

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