++ Viel Grau und Regen in der Region — Nächte teils frostig und glatt ++

In den nächsten Tagen wird das Wetter überwiegend trüb und regnerisch. Nachts ist teils mit Glätte zu rechnen.

MAINZ. Mit Regen und vielen Wolken müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es zwischendurch aber immer wieder Auflockerungen geben. In den Nächten wird es teils frostig und glatt.

Der Samstag wird laut den Wetterexperten wechselhaft und grau. Zeitweise soll es regnen oder – in den Bergen – Schneeregen geben oder schneien. Die Nacht zum Sonntag bleibt zwar meist niederschlagsfrei, örtlich soll sich aber Nebel bilden, verbreitet gibt es Frost in Bodennähe. Stellenweise soll die Nässe auch überfrieren können, dann besteht laut DWD Glättegefahr.

Auch am Sonntag gibt es viele Wolken, teils bleibt es länger neblig-trüb. Im Tagesverlauf soll das Wetter aber von Westen her auflockern. Es bleibt demnach trocken bei bis zu zwölf Grad. Erst die Nacht zum Montag wird wieder zunehmend regnerisch, erneut könnte Glättegefahr bestehen. Auch der Wind soll zeitweise stark böig auffrischen.

Weitere Auflockerungen am Dienstag

Der Montag selbst bleibt bei maximal elf Grad dann grau, die Meteorologen rechnen mit Regen- und Graupelschauern. Vereinzelt soll es auch gewittrig werden. Zum Abend sollen die Niederschläge jedoch nachlassen und die Wolken auflockern, die Nacht zum Dienstag bleibt trocken. Verbreitet gibt es Frost in Bodennähe, vereinzelt soll auch Glätte möglich sein.

Am Dienstag könnte es dann nochmals etwas regnen, im Tagesverlauf soll das Wetter aber weiter auflockern. Die Temperaturen sollen dann bis zu 14 Grad erreichen. (Quelle: dpa)