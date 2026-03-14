LKW gerät auf A3 in Brand: Pakete in Flammen — mehrstündige Sperrung

Nächtlicher Schock auf der Autobahn: Ein geplatzter Reifen stoppt einen Lastwagen, der Anhänger geht samt Ladung in Flammen auf. Die A3 muss für mehrere Stunden gesperrt werden.

NEUSTADT (WIED). Am Freitag, den 13.3.2026, gegen wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 22.20 Uhr über einen LKW-Brand auf der A3 in Höhe des Autobahnkilometers 51,000 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es zu einem Reifenplatzer am Anhänger des LKW gekommen.

Der Fahrer stoppte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und musste feststellen, dass der Reifen in Brand geraten war. Die Zugmaschine konnte vom Fahrer abgekoppelt und in Sicherheit gebracht werden. Der Brand griff auf die Ladung über und zerstörte diese zum größten Teil. Der LKW war mit Paketen / Sendungen beladen, was die Löscharbeiten erschwerte. Das Feuer war im vorderen Bereich des Anhängers ausgebrochen, sodass der Anhänger komplett entladen werden musste, um den Brand zu löschen bzw. das erneute Entfachen des Feuers zu verhindern.

Schließlich gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Es wurden keine Menschen verletzt. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt musste für die Löscharbeiten für ca. vier Stunden komplett gesperrt werden. Der linke Fahrstreifen konnte schließlich gegen 2.20 Uhr für den Verkehr freigegeben werden. Für die Aufräumarbeiten mussten der mittlere und rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt bleiben. Es dürfte ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden sein. (Quellen: Verkehrsdirektion Koblenz, dpa)