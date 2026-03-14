Trier: Verfolgungsjagd am Freitagabend – GTI-Fahrer entzieht sich Kontrolle und flüchtet unter Drogen

TRIER – Am Freitag, dem 13.03.2026, kam es im Stadtgebiet von Trier zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt.

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte gegen 20:35 Uhr, einen weißen VW Golf GTI an der Konrad-Adenauer-Brücke zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale. Er beschleunigte seinen Wagen massiv. Die anschließende Flucht führte über das Pacelli-Ufer auf die B 51 in Richtung Konz. Trotz starkem Regen und schlechter Sicht setzte der Fahrer seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort.

Festnahme im Raum Saarburg nach intensiver Fahndung

Die Polizei leitete umgehend koordinierte Fahndungsmaßnahmen ein. Der flüchtige Wagen konnte schließlich im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg lokalisiert und gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte der Mann deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat ein umfassendes Strafverfahren eingeleitet.

Polizei bittet um Hinweise von gefährdeten Verkehrsteilnehmern

Die Ermittler der Polizeiinspektion Trier suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des weißen GTI gefährdet wurden, sind für das Verfahren von Bedeutung. Die rücksichtslose Fahrweise im Starkregen könnte zu gefährlichen Situationen geführt haben. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 0651/983-44150 entgegengenommen. Die Auswertung der Fluchtstrecke dauert derzeit noch an.