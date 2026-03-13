Trier: Vollsperrung der Sickingenstraße – Busumleitung für den Petrisberg

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, werden wegen einer Vollsperrung der Sickingenstraße am Dienstag, 17. März 2026, im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr die Busse der Linien 4 und 14 umgeleitet.

Die Busse der Linie 4 in Richtung Irsch fahren bis zur Haltestelle Charlottenstraße ihre normale Route und werden über die Riesling-Weinstraße, Gustav-Heinemann-Straße und Kohlenstraße zur Haltestelle Universität Hauptgebäude umgeleitet. Ab hier fahren die Busse der Linie 4 ihre gewohnte Route nach Irsch. In Richtung Innenstadt fährt die Linie 4 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Kohlenstraße und Universität in Richtung Innenstadt wie auch die Haltestellen auf dem Petrisberg können nicht angefahren werden. Fahrgäste, die von diesen Haltestellen in Richtung Innenstadt fahren möchten, werden gebeten, auf die Linie 14 auszuweichen.

Die Busse der Linie 14 in Richtung Petrisberg werden ebenfalls ab der Haltestelle Charlottenstraße über Riesling-Weinstraße, Gustav-Heinemann-Straße zur Kohlenstraße umgeleitet. Ab hier fährt die Linie 14 über Kohlenstraße und den Petrisberg bis zur Haltestelle Petrisberg. Dort wendet die Linie 14 und beginnt ihre Fahrt in umgekehrter Reihenfolge in Richtung Hochschule. Fahrgäste am Petrisberg, die zwischen Petrisberg und Behringstraße in Richtung Stadt/Hochschule fahren wollen, müssen am gegenüberliegenden Bussteig umsteigen.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.