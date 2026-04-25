++ Update: Ein Mensch bei Wohnhausbrand in Irrel gestorben ++

IRREL – Am heutigen Samstagnachmittag kam es in einem Wohnhaus in Irrel zu einem Wohnungsbrand.

Aus ungeklärter Ursache stand ein Wohnzimmer komplett im Vollbrand. Eine Person konnte noch von einem Nachbarn aus dem Haus gerettet werden, verstarb aber im Verlaufe an seinen schweren Verletzungen.

Der Nachbar erlitt während der Rettungsmaßnahmen leichte Verletzungen. Da im ersten Moment von einer Brandausbreitung auf ein Nebengebäude ausgegangen wurde, wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Atemschutzgeräteträger alarmiert.

Das Feuer konnte dann durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den frühen Abend, im Anschluss übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Irrel, Niederweis, Prümzurlay, Menningen, die Atemschutzwerkstatt, Wehrleitung, FEZ VG Südeifel und der ELW sowie der BKI Eifelkreis Bitburg-Prüm, das DRK Bitburg-Prüm mit mehrern Einsatzmitteln