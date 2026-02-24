Trier: Neugestaltung des Paulusplatzes schreitet voran — Ki-basiertes Bewässerungssystem

TRIER. Der vorher hauptsächlich mit Schotter bedeckte Paulusplatz zwischen der Pauluskirche und dem Gestaltungscampus der Hochschule Trier wird umgestaltet. Damit die Erneuerung auch die Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten des angrenzenden Campus trifft, gab es vorher ein Gespräch mit Hochschulvertreterinnen und -vertretern.

Neun neue Bäume wurden dort gepflanzt. Mit einer Höhe von drei bis fünf Metern sollen sie den neuen Charakter des Platzes schon bald sicht- und spürbar machen.

Mittlerweile steht das Vorhaben kurz vor dem Abschluss: Neben den neuen Bäumen waren am Wochenende auch schon der künftige Belag, die neuen Fahrradständer und die neuen Hochbeete mit Sitzbank zu sehen. Im Hintergrund sind auch die Halterungen für Tische und Sitzbänke zu sehen.

Auf dem Platz messen künftig gut einen Meter unter der Oberfläche Feuchtigkeitssensoren rund um die Wurzeln der Bäume, wann es wieder Zeit für die nächste Bewässerung ist. Zudem kommt erstmals ein zusätzliches Ki-basiertes, automatisches Bewässerungssystem zum Einsatz. Ist der Boden rund um die Bäume zu trocken, heißt es dann unter der Erde „Wasser marsch!“ Die Kosten des Projekts von 177.000 Euro werden vollständig vom Land getragen. Dabei profitiert die Stadt von einer Förderung aus dem Kipki-Programm. (Quelle: Rathaus-Zeitung Trier, No. 4/2026)