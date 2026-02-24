28-facher Betrug: Bundespolizei nimmt 30-Jährigen in Trier fest

Ein mehrfach gesuchter Betrüger ist im Stadtgebiet Trier festgenommen worden. Gegen den 30-Jährigen lag ein Sicherungshaftbefehl vor.

TRIER. Die Bundespolizei Trier hat in der Nacht zu Sonntag einen 30-jährigen Mann im Stadtgebiet festgenommen. Gegen den im Saarland wohnhaften Tatverdächtigen lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Worms vor.

Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen November 2021 und März 2022 in insgesamt 28 Fällen Betrug begangen zu haben.

Bestellungen unter falschen Namen

Nach Angaben der Polizei soll der 30-Jährige diverse Waren bei Online-Shops bestellt haben – unter Verwendung verschiedener E-Mail-Adressen und unterschiedlicher Vornamen.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Beschuldigte war einer anberaumten Hauptverhandlung ohne Entschuldigung ferngeblieben. Daraufhin wurde ein Sicherungshaftbefehl erlassen.

Vorführung vor Richter – Einlieferung in JVA

Nach der Festnahme in Trier wurde der Mann dem zuständigen Richter vorgeführt. Anschließend erfolgte die Einlieferung in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.