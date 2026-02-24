Förderbescheid überreicht – Fanprojekt Trier bis Jahresende gesichert

Innenstaatssekretärin Simone Schneider überreicht Förderbescheid im Moselstadion. Stadt Trier und DFB beteiligen sich an der Finanzierung.

TRIER. Die Finanzierung des Trierer Fanprojekts ist für das laufende Jahr gesichert. Innenstaatssekretärin Simone Schneider überreichte im Moselstadion einen Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 49.850 Euro an den Projektträger, die Internationale Bund (IB) Südwest gGmbH für Bildung und soziale Dienste.

Vertreten wurde die Stadt Trier bei der Übergabe durch Bürgermeisterin Britta Weizenegger. Die Kommune beteiligt sich mit dem gleichen Betrag an der Finanzierung und trägt damit ebenfalls 25 Prozent der Gesamtkosten. Die restlichen Mittel werden durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bereitgestellt, der die Hälfte der jährlichen Projektkosten übernimmt.

Zusammenarbeit von Stadt, Land und DFB

Die Landesmittel werden im Rahmen des Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit (NKSS) für die sozialpädagogische Arbeit eingesetzt. Staatssekretärin Schneider betonte bei der Übergabe die Bedeutung solcher Projekte: Fanprojekte seien ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Präventionsarbeit im Sport. Sie stärkten den Dialog mit jungen Menschen und setzten sich für Respekt, Toleranz und demokratische Werte ein.

Auch Bürgermeisterin Weizenegger unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Fanprojekt, Eintracht Trier und Polizei. Das gute Miteinander aller Beteiligten sei eine wichtige Grundlage für den Erfolg der Arbeit.

Neben Trier werden in Rheinland-Pfalz auch Fanprojekte in Kaiserslautern und Mainz vom Land gefördert.

Bewegte Geschichte des Trierer Fanprojekts

Das Fanprojekt Trier besteht seit 2009. Ursprünglich war es beim Jugendkulturzentrum Exhaus angesiedelt. Nach der Insolvenz des damaligen Trägers stand das Projekt zeitweise vor dem Aus.

Im März 2021 wurde die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund (IB) Südwest gGmbH als neuem Träger vereinbart. Der IB verfügt bereits über Erfahrung mit Fanprojekten unter anderem in Kassel, Offenbach und Darmstadt.

Mehr als Spieltagsbetreuung

Das Fanprojekt richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren. Neben der Begleitung rund um Regionalliga-Spiele von Eintracht Trier umfasst die Arbeit auch Einzelberatung, Präventionsangebote, Bildungsmaßnahmen sowie Projekte zur Förderung von Mitbestimmung und sozialer Verantwortung.

Die Mitarbeitenden orientieren sich dabei am Lebensalltag der Fans und arbeiten eng mit dem Jugendamt der Stadt Trier zusammen.