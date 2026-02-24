Laufendes Ermittlungsverfahren: Ackermann untersagt Priester Ausübung des Dienstes

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, das Bistum hält sich bedeckt: Warum der Trierer Bistumspriester freigestellt wurde, bleibt zunächst unklar.

TRIER. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einem Bistumspriester die Ausübung des priesterlichen Dienstes untersagt. Zudem sei der Mann bis auf weiteres von seinen Tätigkeiten in einer Pfarrei und einem Pastoralen Raum des Bistums freigestellt worden, teilte das Bischöfliche Generalvikariat mit.

Grund sei ein laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Zur Art des Vorwurfs konnte das Bistum Trier nichts sagen. Auch nähere Angaben zu dem Priester gab es nicht. Eine kirchenrechtliche Voruntersuchung sei eingeleitet, hieß es. Sie ruhe aber während der staatlichen Ermittlungen. Das Seelsorgeteam in der Pfarrei, das Leitungsteam im Pastoralen Raum sowie die Gremien seien informiert. (Quelle: dpa)