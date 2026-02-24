Luxemburg: Diebstahl an Bahnhof, Promille-Fahrten und Festnahme von „Money Mule“

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag und den heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale einen Diebstahl in Höhe des Bahnhofs Leudelange, zwei Trunkenheitsfahrten sowie einen Betrugsfall.

Am Nachmittag des 23.2.2026 wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Zug gemeldet, der sich in Höhe des Bahnhofs Leudelange ereignete. Ersten Informationen zufolge kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem Täter, in deren Verlauf dem Opfer die Brille, der Rucksack und das Mobiltelefon entwendet wurden. Opfer und Täter kannten sich ersten Informationen zufolge. Das Opfer begab sich zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Eine Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am 23.2.2026 wurde der Polizei gegen 19.20 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien auf der Waistrooss in Hüttermühle fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und Protokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 24.2.2026 wurde der Polizei gegen 1.30 Uhr ein möglicherweise alkoholisierter Fahrer auf der A7 gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später stoppen. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv und es wurde Protokoll erstellt.

Am Nachmittag des 23.2.2026 wurde der Polizei ein Betrugsfall gemeldet, bei dem eine größere Geldsumme vom Konto des Opfers abgehoben wurde. Im Rahmen der Untersuchungen konnte ein Tatverdächtiger, ein sogenannter „Money Mule“, ermittelt werden. Dieser konnte kurze Zeit später lokalisiert und gestellt werden. Bei der Körperdurchsuchung wurden ein Mobiltelefon sowie Bargeld sichergestellt, bei der Hausdurchsuchung zudem ein Laptop. Die Gegenstände wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und der Tatverdächtige wurde festgenommen. Dieser wird am Morgen des 24.2.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)