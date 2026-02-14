Kopfsalat wird zum Wurfgeschoss in Streit

0
Foto: dpa / Symbolbild

BAD BERGZABERN – Ein Streit zwischen einer 70-Jährigen und einer 41-Jährigen ist in Bad Bergzabern auf ungewöhnliche Weise eskaliert.

Wie die Polizei Landau mitteilte, warf die 70-jährige Frau am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mit einem Kopfsalat nach der 41-Jährigen. Was genau zu dem Konflikt führte, ist den Angaben zufolge noch unklar.

Die 70-Jährige habe die 41-Jährige im Streit zunächst beleidigt und bedroht. Dann beschädigte sie laut Polizei mit einem Einkaufswagen das geparkte Auto der 41-Jährigen, bevor sie zum Blattgemüse griff. Den Kopfsalat habe sie durch das geöffnete Seitenfenster in Richtung der 41-jährigen Frau geworfen.

Die Seniorin hat den Parkplatz laut Polizei anschließend verlassen, sich aber wenig später telefonisch bei den Beamten gemeldet. Gegen die 70-Jährige sei ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet worden.

