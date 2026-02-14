Pflichtsieg: Kaiserslautern gewinnt 1:0 gegen Fürth

KAISERSLAUTERN – Am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Pflichtsieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht bezwang den Tabellenletzten knapp 1:0 (1:0). Die 41.145 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen eine über die gesamte Spielzeit schwache Partie, in der Kaiserslautern schon nach zehn Minuten durch einen Kopfball von Semih Sahin in Führung ging.

In der Folge offenbarte der FCK in der Defensive aber große Unsicherheiten, so dass die Gäste zu einigen guten Möglichkeiten kamen. Auf der anderen Seite hätte Norman Bassette das zweite FCK-Tor erzielen müssen, als er nach 27 und 36 Minuten jeweils alleine vor dem Tor von Fürths Torwart Silas Prüfrock auftauchte, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

Nach Wiederanpfiff waren die Fürther die aktivere Mannschaft. Paul Wills Tor nach 49 Minuten fand nach Ansicht der Videobilder keine Anerkennung, weil ein Foul an FCK-Torwart Julian Krahl vorausgegangen war. Und weil Branimir Hrgota in der 62. Minute und Kaiserslauterns Mika Haas eine Viertelstunde später nur das Torgestänge trafen, blieb es am Ende beim schmeichelhaften 1:0-Sieg für Kaiserslautern.