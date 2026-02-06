Wann spielt Deutschland? Eishockey bei Olympia 2026 – Spielplan der DEB-Herren, Uhrzeiten & TV-Übertragung

Olympische Winterspiele 2026: Deutschlands Eishockey-Herren im Fokus – alle Termine im Überblick

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer reist mit großen Ambitionen zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina. Mit NHL-Stars wie Leon Draisaitl und zahlreichen Profis aus Nordamerika zählt die DEB-Auswahl zu den stärksten deutschen Teams aller Zeiten. Entsprechend groß ist das Interesse: Wann spielt Deutschland? Gegen wen? Und wo laufen die Spiele im TV?

Hier findest du den kompletten Spielplan der DEB-Herren, alle Uhrzeiten, den Turniermodus – und Infos zur TV-Übertragung (ARD/ZDF). Der Fokus liegt klar auf den Herren-Terminen.

Eishockey bei Olympia 2026: Turniermodus der Herren

Das Herren-Turnier startet am 11. Februar 2026 mit der Vorrunde. Insgesamt treten 12 Nationen an, verteilt auf drei Gruppen.

Modus:

Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

Die übrigen Teams spielen in Playoffs um die verbleibenden Viertelfinal-Tickets.

Ab dem Viertelfinale geht es im K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Wann spielt Deutschland? Spielplan der DEB-Herren bei Olympia 2026

Die deutsche Mannschaft bestreitet drei Vorrundenspiele. Besonders brisant: das Duell mit den USA.

🏒 Spielplan Deutschland (Herren) – Vorrunde

Datum Uhrzeit Gegner Runde 12. Februar 2026 21:10 Uhr Dänemark Vorrunde, 1. Spiel 14. Februar 2026 12:10 Uhr Lettland Vorrunde, 2. Spiel 15. Februar 2026 21:10 Uhr USA Vorrunde, 3. Spiel

Hinweis: Uhrzeiten in MEZ. Änderungen durch den offiziellen IOC-Spielplan sind möglich.

Gegner-Check: Das erwartet Deutschland

Dänemark: Pflichtsieg-Kandidat, aber physisch stark

Lettland: Taktisch diszipliniert, unangenehm zu spielen

USA: Mit NHL-Topstars gespickt – Schlüsselspiel um die direkte Viertelfinal-Qualifikation

TV & Livestream: Wo laufen die Eishockey-Spiele von Deutschland?

Für Zuschauer in Deutschland gilt:

✅ ARD & ZDF zeigen die Olympischen Winterspiele 2026 im frei empfangbaren Fernsehen und in den Mediatheken.

🧊 Eishockey-Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind bei ARD oder ZDF eingeplant (Aufteilung je nach Spieltag).

📺 Zusätzlich ist mit umfangreicher Berichterstattung bei Eurosport (TV & Stream) zu rechnen.

Empfehlung: Kurzfristig vor dem Spieltag die Programmankündigungen von ARD/ZDF prüfen – dort werden die exakten Zuordnungen bestätigt.

Warum die Erwartungen hoch sind

Leon Draisaitl zurück im Nationaltrikot

9 NHL-Profis im deutschen Kader

Internationale Erfahrung gegen Top-Nationen

Medaillenhoffnung nach starken WM-Auftritten der letzten Jahre

Bundestrainer Harold Kreis setzt auf Tempo, Tiefe im Kader und internationale Abgeklärtheit. Mehr Sport-News

Kurz & knapp: Alle wichtigen Infos auf einen Blick