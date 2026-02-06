Wann spielt Deutschland? Eishockey bei Olympia 2026 – Spielplan der DEB-Herren, Uhrzeiten & TV-Übertragung

Deutscher Eishockey-Nationalspieler im Spiel – DEB-Herren bei Olympia 2026
Ein deutscher Nationalspieler im Einsatz: Die DEB-Herren gehen bei den Olympischen Winterspielen 2026 mit großen Ambitionen an den Start. Quelle: Andrea Branca/Just Pictures/dpa

Olympische Winterspiele 2026: Deutschlands Eishockey-Herren im Fokus – alle Termine im Überblick

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer reist mit großen Ambitionen zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina. Mit NHL-Stars wie Leon Draisaitl und zahlreichen Profis aus Nordamerika zählt die DEB-Auswahl zu den stärksten deutschen Teams aller Zeiten. Entsprechend groß ist das Interesse: Wann spielt Deutschland? Gegen wen? Und wo laufen die Spiele im TV?

Hier findest du den kompletten Spielplan der DEB-Herren, alle Uhrzeiten, den Turniermodus – und Infos zur TV-Übertragung (ARD/ZDF). Der Fokus liegt klar auf den Herren-Terminen.

Eishockey bei Olympia 2026: Turniermodus der Herren

Das Herren-Turnier startet am 11. Februar 2026 mit der Vorrunde. Insgesamt treten 12 Nationen an, verteilt auf drei Gruppen.

Modus:

  • Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

  • Die übrigen Teams spielen in Playoffs um die verbleibenden Viertelfinal-Tickets.

  • Ab dem Viertelfinale geht es im K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Wann spielt Deutschland? Spielplan der DEB-Herren bei Olympia 2026

Die deutsche Mannschaft bestreitet drei Vorrundenspiele. Besonders brisant: das Duell mit den USA.

🏒 Spielplan Deutschland (Herren) – Vorrunde

Datum Uhrzeit Gegner Runde
12. Februar 2026 21:10 Uhr Dänemark Vorrunde, 1. Spiel
14. Februar 2026 12:10 Uhr Lettland Vorrunde, 2. Spiel
15. Februar 2026 21:10 Uhr USA Vorrunde, 3. Spiel

Hinweis: Uhrzeiten in MEZ. Änderungen durch den offiziellen IOC-Spielplan sind möglich.

Gegner-Check: Das erwartet Deutschland

  • Dänemark: Pflichtsieg-Kandidat, aber physisch stark

  • Lettland: Taktisch diszipliniert, unangenehm zu spielen

  • USA: Mit NHL-Topstars gespickt – Schlüsselspiel um die direkte Viertelfinal-Qualifikation

TV & Livestream: Wo laufen die Eishockey-Spiele von Deutschland?

Für Zuschauer in Deutschland gilt:

  • ARD & ZDF zeigen die Olympischen Winterspiele 2026 im frei empfangbaren Fernsehen und in den Mediatheken.

  • 🧊 Eishockey-Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind bei ARD oder ZDF eingeplant (Aufteilung je nach Spieltag).

  • 📺 Zusätzlich ist mit umfangreicher Berichterstattung bei Eurosport (TV & Stream) zu rechnen.

Empfehlung: Kurzfristig vor dem Spieltag die Programmankündigungen von ARD/ZDF prüfen – dort werden die exakten Zuordnungen bestätigt.

Warum die Erwartungen hoch sind

  • Leon Draisaitl zurück im Nationaltrikot

  • 9 NHL-Profis im deutschen Kader

  • Internationale Erfahrung gegen Top-Nationen

  • Medaillenhoffnung nach starken WM-Auftritten der letzten Jahre

Bundestrainer Harold Kreis setzt auf Tempo, Tiefe im Kader und internationale Abgeklärtheit.

Kurz & knapp: Alle wichtigen Infos auf einen Blick

  • 🗓️ Start Herren-Turnier: 11. Februar 2026

  • 🇩🇪 Erstes Deutschland-Spiel: 12. Februar 2026, 21:10 Uhr

  • 📺 TV: ARD / ZDF (plus Eurosport)

  • 🏟️ Ort: Mailand / Cortina d’Ampezzo

