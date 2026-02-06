Wann spielt Deutschland? Eishockey bei Olympia 2026 – Spielplan der DEB-Herren, Uhrzeiten & TV-Übertragung

Olympische Winterspiele 2026: Deutschlands Eishockey-Herren im Fokus – alle Termine im Überblick
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer reist mit großen Ambitionen zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina. Mit NHL-Stars wie Leon Draisaitl und zahlreichen Profis aus Nordamerika zählt die DEB-Auswahl zu den stärksten deutschen Teams aller Zeiten. Entsprechend groß ist das Interesse: Wann spielt Deutschland? Gegen wen? Und wo laufen die Spiele im TV?
Hier findest du den kompletten Spielplan der DEB-Herren, alle Uhrzeiten, den Turniermodus – und Infos zur TV-Übertragung (ARD/ZDF). Der Fokus liegt klar auf den Herren-Terminen.
Eishockey bei Olympia 2026: Turniermodus der Herren
Das Herren-Turnier startet am 11. Februar 2026 mit der Vorrunde. Insgesamt treten 12 Nationen an, verteilt auf drei Gruppen.
Modus:
-
Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ziehen direkt ins Viertelfinale ein.
-
Die übrigen Teams spielen in Playoffs um die verbleibenden Viertelfinal-Tickets.
-
Ab dem Viertelfinale geht es im K.-o.-System weiter bis zum Finale.
Wann spielt Deutschland? Spielplan der DEB-Herren bei Olympia 2026
Die deutsche Mannschaft bestreitet drei Vorrundenspiele. Besonders brisant: das Duell mit den USA.
🏒 Spielplan Deutschland (Herren) – Vorrunde
|Datum
|Uhrzeit
|Gegner
|Runde
|12. Februar 2026
|21:10 Uhr
|Dänemark
|Vorrunde, 1. Spiel
|14. Februar 2026
|12:10 Uhr
|Lettland
|Vorrunde, 2. Spiel
|15. Februar 2026
|21:10 Uhr
|USA
|Vorrunde, 3. Spiel
Hinweis: Uhrzeiten in MEZ. Änderungen durch den offiziellen IOC-Spielplan sind möglich.
Gegner-Check: Das erwartet Deutschland
-
Dänemark: Pflichtsieg-Kandidat, aber physisch stark
-
Lettland: Taktisch diszipliniert, unangenehm zu spielen
-
USA: Mit NHL-Topstars gespickt – Schlüsselspiel um die direkte Viertelfinal-Qualifikation
TV & Livestream: Wo laufen die Eishockey-Spiele von Deutschland?
Für Zuschauer in Deutschland gilt:
-
✅ ARD & ZDF zeigen die Olympischen Winterspiele 2026 im frei empfangbaren Fernsehen und in den Mediatheken.
-
🧊 Eishockey-Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind bei ARD oder ZDF eingeplant (Aufteilung je nach Spieltag).
-
📺 Zusätzlich ist mit umfangreicher Berichterstattung bei Eurosport (TV & Stream) zu rechnen.
Empfehlung: Kurzfristig vor dem Spieltag die Programmankündigungen von ARD/ZDF prüfen – dort werden die exakten Zuordnungen bestätigt.
Warum die Erwartungen hoch sind
-
Leon Draisaitl zurück im Nationaltrikot
-
9 NHL-Profis im deutschen Kader
-
Internationale Erfahrung gegen Top-Nationen
-
Medaillenhoffnung nach starken WM-Auftritten der letzten Jahre
Bundestrainer Harold Kreis setzt auf Tempo, Tiefe im Kader und internationale Abgeklärtheit. Mehr Sport-News
Kurz & knapp: Alle wichtigen Infos auf einen Blick
-
🗓️ Start Herren-Turnier: 11. Februar 2026
-
🇩🇪 Erstes Deutschland-Spiel: 12. Februar 2026, 21:10 Uhr
-
📺 TV: ARD / ZDF (plus Eurosport)
-
🏟️ Ort: Mailand / Cortina d’Ampezzo