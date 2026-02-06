Karneval in Trier: Alle Busfahrpläne, Umleitungen und Sonderregelungen im Überblick

TRIER. Zu den Fastnachtstagen 2026 passen die Stadtwerke Trier (SWT) ihr Angebot an, um Jecken, Pendler und Nachtschwärmer sicher durch die Stadt zu bringen. Neben geänderten Fahrplänen kommt es wegen zahlreicher Karnevalsumzüge zu Busumleitungen, Haltestellenverlegungen und Sonderregelungen. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.

🕒 Fahrpläne an den Fastnachtstagen

Weiberdonnerstag (12. Februar 2026):

Freitagsfahrplan, zusätzliche Sternbusse bis 2:15 Uhr ab Hauptbahnhof

Rosenmontag (16. Februar 2026):

Samstagsfahrplan, letzte Abfahrten ebenfalls 2:15 Uhr ab Hauptbahnhof

Hinweis:

Von Weiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag (17. Februar) entfallen alle Schulfahrten

Smart-Shuttle:

In den Nächten nach Weiberdonnerstag und Rosenmontag buchbar von 2:30 bis 8:30 Uhr

🏢 Öffnungszeiten der SWT an Fastnacht

Weiberdonnerstag:

Kundenzentrum Ostallee bis 13 Uhr geöffnet

Kundenzentrum Viehmarkt geschlossen

Rosenmontag:

Alle SWT-Kundenzentren, Stadtbus-Center, Bad & Saunagarten geschlossen

Telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt

Störungs-Hotline rund um die Uhr verfügbar

🚧 Busumleitungen wegen Karnevalsumzügen

Kurzüberblick nach Tagen und Stadtteilen

Freitag, 13. Februar

Igel: Linie 13 Umleitung über B49 (16–21 Uhr)

Samstag, 14. Februar

Euren: Linien 73 & 81 mit Umleitungen

Mehrere Haltestellen entfallen oder werden verlegt

Sonntag, 15. Februar

Zewen: Linie 81 Umleitung (12:30–18:30 Uhr)

Pfalzel: Linie 87 meist regulär

Irsch & Waldrach: Einschränkungen zwischen 13 und 18 Uhr

Schweich-Issel: Linie 87 Umleitung

🎭 Rosenmontag in Trier: Große Einschränkungen im Stadtgebiet

Der Rosenmontagszug startet um 12:11 Uhr und führt quer durch die Innenstadt.

➡️ Zwischen 10 und ca. 19 Uhr kommt es zu umfangreichen Umleitungen auf vielen Linien, darunter:

Linien 73, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89

Zahlreiche Haltestellen entlang der Innenstadtstrecke entfallen temporär

Linien 84, 85 und 88 fahren regulär

Auch in Ehrang und Schweich gibt es zusätzliche Umleitungen auf der Linie 87.

🎉 Fastnachtsdienstag, 17. Februar

Biewer: Linien 8 & 18 Umleitung (13–17 Uhr)

Ruwer: Linien 9 & 30 mit Einschränkungen

Tarforst: Linie 3 kurzzeitig umgeleitet

Wichtiger Hinweis für Fahrgäste

Durch Umzüge kann es zu Verzögerungen und kurzfristigen Änderungen kommen.

Alle aktuellen Umleitungspläne und Details sind bei den Stadtwerken Trier abrufbar.

📞 Stadtbus-Center: 0651 / 717-273