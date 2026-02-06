Karneval in Trier: Alle Busfahrpläne, Umleitungen und Sonderregelungen im Überblick

TRIER. Zu den Fastnachtstagen 2026 passen die Stadtwerke Trier (SWT) ihr Angebot an, um Jecken, Pendler und Nachtschwärmer sicher durch die Stadt zu bringen. Neben geänderten Fahrplänen kommt es wegen zahlreicher Karnevalsumzüge zu Busumleitungen, Haltestellenverlegungen und Sonderregelungen. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.
🕒 Fahrpläne an den Fastnachtstagen
-
Weiberdonnerstag (12. Februar 2026):
Freitagsfahrplan, zusätzliche Sternbusse bis 2:15 Uhr ab Hauptbahnhof
-
Rosenmontag (16. Februar 2026):
Samstagsfahrplan, letzte Abfahrten ebenfalls 2:15 Uhr ab Hauptbahnhof
-
Hinweis:
Von Weiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag (17. Februar) entfallen alle Schulfahrten
-
Smart-Shuttle:
In den Nächten nach Weiberdonnerstag und Rosenmontag buchbar von 2:30 bis 8:30 Uhr
🏢 Öffnungszeiten der SWT an Fastnacht
-
Weiberdonnerstag:
Kundenzentrum Ostallee bis 13 Uhr geöffnet
Kundenzentrum Viehmarkt geschlossen
-
Rosenmontag:
Alle SWT-Kundenzentren, Stadtbus-Center, Bad & Saunagarten geschlossen
Telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt
Störungs-Hotline rund um die Uhr verfügbar
🚧 Busumleitungen wegen Karnevalsumzügen
Kurzüberblick nach Tagen und Stadtteilen
Freitag, 13. Februar
-
Igel: Linie 13 Umleitung über B49 (16–21 Uhr)
Samstag, 14. Februar
-
Euren: Linien 73 & 81 mit Umleitungen
-
Mehrere Haltestellen entfallen oder werden verlegt
Sonntag, 15. Februar
-
Zewen: Linie 81 Umleitung (12:30–18:30 Uhr)
-
Pfalzel: Linie 87 meist regulär
-
Irsch & Waldrach: Einschränkungen zwischen 13 und 18 Uhr
-
Schweich-Issel: Linie 87 Umleitung
🎭 Rosenmontag in Trier: Große Einschränkungen im Stadtgebiet
Der Rosenmontagszug startet um 12:11 Uhr und führt quer durch die Innenstadt.
➡️ Zwischen 10 und ca. 19 Uhr kommt es zu umfangreichen Umleitungen auf vielen Linien, darunter:
-
Linien 73, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89
-
Zahlreiche Haltestellen entlang der Innenstadtstrecke entfallen temporär
-
Linien 84, 85 und 88 fahren regulär
Auch in Ehrang und Schweich gibt es zusätzliche Umleitungen auf der Linie 87.
🎉 Fastnachtsdienstag, 17. Februar
-
Biewer: Linien 8 & 18 Umleitung (13–17 Uhr)
-
Ruwer: Linien 9 & 30 mit Einschränkungen
-
Tarforst: Linie 3 kurzzeitig umgeleitet
Wichtiger Hinweis für Fahrgäste
Durch Umzüge kann es zu Verzögerungen und kurzfristigen Änderungen kommen.
Alle aktuellen Umleitungspläne und Details sind bei den Stadtwerken Trier abrufbar.
📞 Stadtbus-Center: 0651 / 717-273