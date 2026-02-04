Kindergarten Landscheid erstrahlt in neuem Licht — Umrüstung senkt Kosten deutlich

Gemeinsam begutachten Sanierungsmanager der Verbandsgemeinde Wittlich-Land Christian Stalter, Leiterin der Kindertagesstätte Katrin Lautwein, Ortsbürgermeisterin Marita Illigen sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten die neuen LED-Leuchten im Kindergarten in Landscheid. Foto: Verbandsgemeinde Wittlich-Land / Jana Schaubert

LANDSCHEID. Die Ortsgemeinde Landscheid hat die Beleuchtung der Kindertagesstätte vollständig auf moderne LED-Technik umgestellt. Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden.

Insgesamt sorgen 66 neue LED-Leuchten für eine energiesparende und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität im gesamten Gebäude.

Ortsbürgermeisterin Marita Illigen betonte: „Mit der Umstellung auf moderne LED-Technik verbessern wir die Beleuchtung im gesamten Gebäude. Gleichzeitig senken wir den Energieverbrauch des Kindergartens nachhaltig.

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte: „Investitionen in LED-Beleuchtung zahlen sich langfristig aus. Als Westenergie ist es uns wichtig, Kommunen bei der Umsetzung energieeffizienter und ressourcenschonender Projekte zu unterstützen.“ (Quelle: Westenergie AG)

