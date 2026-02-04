Polizei Prüm kündigt Jugendschutz-Kontrollen bei Karnevalsumzug in Schönecken an

SCHÖNECKEN. Am jetzt kommenden Samstag, 7.2.2026, ist es soweit. In Schönecken startet pünktlich um 14.00 Uhr der Karnevalsumzug 2026. Viele Närrinnen und Narren werden das Event mit ausgelassener Lebensfreude, mit Frohsinn und mit viel Heiterkeit zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.

Bunt kostümierte Jeckinnen und Jecken werden einen Tag lang in Feierlaune das Straßenbild in Schönecken bestimmen. Die Polizei Prüm wird das bunte Treiben der Ortsansässigen und auch der angereisten Gäste von Anfang an als verlässlicher Sicherheitspartner begleiten.

Auch in diesem Jahr werden durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und das Ordnungsamt der VGV Prüm – unterstützt durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Prüm – vor, während und nach dem Karnevalsumzug Jugendschutz-Kontrollen durchgeführt werden.

Allen Verantwortlichen ist es am kommenden Samstag wichtig, dass die jugendlichen Besucherinnen und Besucher den Karnevalsumzug und das karnevalistische Treiben als tolle Party und nicht im „Erste-Hilfe-Zelt“ erleben. In der „fünften Jahreszeit“ ist alles möglich und alles erlaubt – so denken viele. Tatsächlich ist es anders.

Damit gerade die organisierte Narretei nicht zum Alptraum wird, wird die Polizei Prüm durch Alkoholkontrollen die Anreise nach Schönecken und die Abreise nach Hause für alle sicherer gestalten und somit zu einem gelungenen Brauchtumsereignis beitragen.

Karneval darf vor allem Eins: Knallbunt sein. Aber auch sicher. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)