Kennzeichen von mehreren Autos auf Mitfahrerparkplatz Föhren / Bekond geklaut

0
Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

FÖHREN/BEKOND. Am 3.2.2026, zwischen 12.00 Uhr und 19.55 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter zum Mitfahrerparkplatz Föhren / Bekond und entwendeten an insgesamt sieben dort abgestellten Fahrzeugen die hinteren Kennzeichen.

Im Bereich des dort verlaufenden Gehwegs wurden Teile der an den Fahrzeugen abgerissenen Kennzeichenhalterungen aufgefunden. Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.