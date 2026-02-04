Kennzeichen von mehreren Autos auf Mitfahrerparkplatz Föhren / Bekond geklaut

FÖHREN/BEKOND. Am 3.2.2026, zwischen 12.00 Uhr und 19.55 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter zum Mitfahrerparkplatz Föhren / Bekond und entwendeten an insgesamt sieben dort abgestellten Fahrzeugen die hinteren Kennzeichen.

Im Bereich des dort verlaufenden Gehwegs wurden Teile der an den Fahrzeugen abgerissenen Kennzeichenhalterungen aufgefunden. Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)