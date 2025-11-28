++ Update: Auto erfasst Fußgänger – Fahrer stirbt im Krankenhaus ++

LEBACH – Am 28. November 2025, gegen 11.53 Uhr, ereignete sich in Lebach auf der Marktstraße in Fahrtrichtung Tholeyer Straße ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ungeklärte Ursache und umfangreiche Kollisionen

Ein 83-jähriger Fahrzeugführer kam aus noch ungeklärter Ursache hinter einem Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überfuhr den Gehweg und kollidierte in der Folge ungebremst mit mehreren feststehenden Objekten, darunter ein Baum, eine Laterne, eine Sitzbank und ein Mülleimer.

Anschließend kollidierte der PKW mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, die erheblich beschädigt wurden.

Durch die Wucht der Aufpralle wurde das Fahrzeug zudem gegen ein gewerblich genutztes Anwesen geschleudert, bevor es auf der Fahrerseite zum Stehen kam. Ein Fußgänger erlitt durch umherfliegende Trümmerteile leichte Beinverletzungen.

Der schwer verletzte Fahrer wurde nach Erstversorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag.