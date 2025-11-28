Auto erfasst Fußgänger – Fahrer im Krankenhaus

0
Der Wagen des 83-Jährigen blieb im Eingangsbereich eines Gebäudes liegen. Foto: Thorsten Kremers/dpa

LEBACH  – Ein Autofahrer ist im saarländischen Lebach (Landkreis Saarlouis) von der Fahrbahn abgekommen, hat mit seinem Wagen einen Fußgänger erfasst und einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Das Auto sei hinter einem Kreisverkehr in der Innenstadt nach links von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Pkw des 83-Jährigen kollidierte demnach mit einer Bank, einem Mülleimer, einer Laterne sowie mehreren geparkten Autos.

Dabei sei das Fahrzeug nach oben katapultiert worden und im Eingangsbereich eines Gebäudes auf der Seite liegengeblieben. Der 70 Jahre alte Fußgänger erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, der 83-jährige Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unfalls aufklären.

