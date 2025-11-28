TRIER: Vorsicht Kostenfalle! Warnung vor unseriösen Werbeanrufen

TRIER – Aktuell treten in Trier unseriöse Werbeanrufe auf, bei denen Unternehmen unter falschen Vorwänden zur Buchung von Anzeigen gedrängt werden.

Die Personen geben vor, im Namen des „Seniorenwegweisers für die Stadt Trier“ anzurufen und dass ihre Anzeige neu beauftragt werden müsste.

Betroffene Unternehmen erhalten anschließend ein Formular (Anzeigenvertrag) zur Unterschrift für eine sogenannte „Bürger-Info-Broschüre“ übersandt, das eine Kostenfalle darstellt. Darauf wurde ihre Werbung ohne Einverständnis aus dem Trierer Wegweiser für Senioren hineinkopiert und die Adressdaten ihrer Firma bereits eingedruckt.

Fakt ist: Es besteht keinerlei Verbindung der Anrufer zum Trierer Wegweiser für Senioren und den Herausgebern (Stadtverwaltung Trier, Seniorenbüro Trier und Dr. Christina Kohl Editions). Wie auch im Impressum dieser Broschüre angegeben, ist für den Anzeigenverkauf im Trierer Wegweiser für Senioren ausschließlich und persönlich die Mitherausgeberin Dr. Christina Kohl zuständig.

Bitte achten Sie bei Telefonaten und vor der Rücksendung von angeblichen Korrekturabzügen darauf, dass sich möglicherweise unseriöse Angebote mit erheblichen Kosten dahinter verstecken könnten, und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Gewerbetreibende können sich bei Fragen stets an die Herausgeber des Trierer Wegweisers für Senioren wenden.

Vor der Betrugsmasche der auf den Auftragsformularen angegebenen Firmen mit Sitz im EU-Ausland wird im Internet auf zahlreichen Seiten gewarnt.

Bei Verdacht auf Betrug können Sie Anzeige bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle oder über die Onlinewachen der Polizeien der Länder – offizielles Portal https://portal.onlinewache.polizei.de/de erstatten.

Der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e. V. warnt Gewerbetreibende auf seiner Internetseite vor Betrugsanrufen sowie weiteren Telefonfallen und Betrugsmaschen. Der Schutzverband gibt Betroffenen Tipps, wie sie sich gegen diese wehren können, und stellt zudem ein Anfechtungsformular wegen arglistiger Täuschung zur Verfügung: https://www.dsw-schutzverband.de.