Vom eigenen Auto überrollt: Seniorin schwer verletzt

NIEDERFISCHBACH – Eine 79-jährige Frau ist am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Das Fahrzeug sei über ihr Bein gerollt, teilte die Polizei Neuwied mit. Nachbarn bemerkten den Unfall und leisteten Erste Hilfe.

Weil sie das Garagentor nach dem Reinfahren aufgrund von zu wenig Platz nicht habe schließen können, habe die Seniorin versucht, ihr Auto händisch zu verschieben. Durch die abschüssige Garageneinfahrt sei das Auto losgerollt und habe die Seniorin zu Boden gerissen. Dabei erlitt sie, einem Sprecher zufolge, eine Unterschenkelfraktur und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto kam erst an einer Grundstücksmauer zum Stehen. Durch den Aufprall wurden das Fahrzeug und die Mauer beschädigt.