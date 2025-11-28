Handball-WM in Trier: Teams aus drei Kontinenten zu Gast

TRIER – Sechs Tage Handballfieber in Trier: Seit Mittwoch finden in der SWT-Arena die Spiele der Vorrundengruppen D und H der aktuellen Frauen-Weltmeisterschaft statt, die in Deutschland und den Niederlanden ausgetragen wird.

Weitere Spielorte sind Stuttgart, Dortmund, Rotterdam und die Trierer Partnerstadt s-Hertogenbosch.

Acht Mannschaften aus drei Kontinenten treffen in Trier bis Montag in insgesamt zwölf Spielen aufeinander. Bei einem Empfang in der SWT-Arena hießen Bürgermeisterin Elvira Garbes und Beigeordneter Markus Nöhl am Freitag alle Spielerinnen, Trainer, Betreuer und Zuschauer aus Spanien, Paraguay, Montenegro, Färöer, Angola, Kasachstan, Norwegen und Südkorea auf das herzlichste willkommen.

Garbes, zugleich Triers Sportdezernentin, betonte: „Die bisherigen Spiele haben uns schon eindrucksvoll gezeigt, wie viel Leidenschaft und Mannschaftsgeist im Handballsport steckt. Die Fans schaffen eine unvergessliche Atmosphäre. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin ein spannendes, faires und verletzungsfreies Turnier.“ Um eine optimale Vorbereitung zu ermöglichen, hat die Stadt den Teams die Bezirkssporthallen Trier-West und Feyen für das Training zur Verfügung gestellt.

Trier war bereits 2017 Austragungsort der Frauen-Handball-WM und genießt nun erneut das Vertrauen des Weltverbands IHF. Dessen Repräsentantin Anna Rapp erklärte: „Ich freue mich auf eine fantastische Woche hier in Trier. Die Stadt ist ja schon ein erfahrener WM-Gastgeber und in der Organisation gibt es fast nichts mehr zu verbessern. Die Mannschaften sind alle sehr zufrieden.“

Klaus Bering, Vorstandsmitglied des Deutschen Handball-Verbands, ging auf das Turniermotto „Hands up for more“ ein: „Das ist ein Aufruf für den Frauen-Handball und den Frauensport insgesamt, der mehr Respekt und Sichtbarkeit verdient. In dieser Hinsicht wollen wir mit diesem Turnier einen Meilenstein setzen.“

Tickets für die noch ausstehenden acht Spiele gibt es online unter www.worldhandball25.com oder an der Tageskasse an der SWT-Arena. Dabei handelt es sich um Tageskarten, die jeweils für zwei Spiele gelten.