RLP: Wilde Verfolgungsjagd mit Biker (17) – Flüchtiger mit Hund gestoppt

MAINZ. Am 28.11.2025 kam es in der Mainzer Altstadt in den frühen Abendstunden zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Motorradfahrer, nachdem eine Streifenwagenbesatzung auf sein Motorrad ohne eingeschaltete Beleuchtung aufmerksam geworden war. Bei der anschließenden Kontrolle entzog sich der Fahrer der Anhalteaufforderung und flüchtete.

Während der Verfolgung nutzte er mehrfach unzulässige Verkehrswege. So fuhr er auf einem Gehweg dem Streifenwagen entgegen und drohte, Fußgänger zu gefährden. Die Einsatzkräfte versuchten, dem Flüchtigen den Weg abzuschneiden, woraufhin es zur Kollision zwischen Motorrad und Streifenwagen kam. Der Fahrer setzte seine Flucht dennoch zu Fuß fort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 17-Jährige schließlich durch den eingesetzten Diensthund gestellt und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das von ihm genutzte Motorrad als gestohlen gemeldet war. Da der Jugendliche unter der Obhut des Jugendamts steht, wurde dieses über die Festnahme informiert. Gegen den 17-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Mainz)