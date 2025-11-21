Brutaler Überfallversuch auf Frau mitten in Trier – Täterbeschreibung veröffentlicht!

Am vergangenen Dienstagmorgen, 18. November, kam es in der Trierer Innenstadt zu einem versuchten Raubüberfall. Ein unbekannter Mann forderte eine Frau auf offener Straße auf, ihr Handy herauszugeben – als sie sich weigerte, griff er sie körperlich an. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Raubversuch mitten in der Innenstadt – Frau wird attackiert

Täter fordert Handy – Angriff folgt sofort

Am Dienstag, 18. November 2025, ereignete sich gegen 10:40 Uhr ein versuchter Raub in der Jesuitenstraße in Trier. Die Geschädigte wurde auf offener Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, ihr Mobiltelefon auszuhändigen.

Als sie sich weigerte, schlug der Täter plötzlich zu und griff die Frau körperlich an.

Frau kann fliehen – Bekannter kommt zu Hilfe

Leichte Verletzungen – Täter flüchtet

Die Frau konnte sich gegen den Angreifer zur Wehr setzen und flüchtete. Ein hinzugekommener Bekannter eilte ihr zur Hilfe, woraufhin der Täter die Flucht ergriff.

Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht schwerer medizinisch behandelt werden.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Ungepflegter Mann – 1,70 m groß – Kapuzenpulli

Die Kriminalpolizei Trier bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 1,70 m groß

geschätztes Alter: Mitte 30

dunkle, kurze Haare

unrasiertes Gesicht

schmale Statur

dunkel gekleidet

trug schwarzen Kapuzenpulli

insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen dringend gesucht

Kripo Trier nimmt Hinweise entgegen

Wer Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden:

📞 0651 / 983 43390

Auch scheinbar kleine Beobachtungen können entscheidend sein, um den Täter zu identifizieren.