Sportplatz in Mehring erhält neue Beleuchtung

Gemeinsam begutachten (v. l.) Vorsitzender des Sportvereins Mehring Peter Dietz, Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten die neuen LED-Leuchten auf dem Sportplatz in Mehring. Foto: Beigeordneter / Gerhard Philippi

MEHRING –  In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Mehring hat Westenergie die Beleuchtung des Sportplatzes modernisiert.

Insgesamt sorgen acht neue LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung. Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten.

Gleichzeitig reduziert der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität auf dem gesamten Platz.

Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag betonte: „Dank der modernen LED-Technik senken wir die Energiekosten der Gemeinde und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten sagte: „Als Westenergie möchten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur in Mehring leisten. Die neuen Leuchten sorgen künftig für eine optimierte Beleuchtungsqualität und mehr Sicherheit.“

