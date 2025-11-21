Sportplatz in Mehring erhält neue Beleuchtung

MEHRING – In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Mehring hat Westenergie die Beleuchtung des Sportplatzes modernisiert.

Insgesamt sorgen acht neue LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung. Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten.

Gleichzeitig reduziert der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität auf dem gesamten Platz.

Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag betonte: „Dank der modernen LED-Technik senken wir die Energiekosten der Gemeinde und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten sagte: „Als Westenergie möchten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur in Mehring leisten. Die neuen Leuchten sorgen künftig für eine optimierte Beleuchtungsqualität und mehr Sicherheit.“