Decathlon in der Simeonstraße: Wie lange müssen Trierer noch warten – erste Details zur Eröffnung!

TRIER. Der französische Sportartikelkonzern Decathlon treibt seine große Deutschland-Expansion voran – und Trier gehört zu den Städten, die als Nächstes einen eigenen Store bekommen. Decathlon eröffnet im Rahmen seiner bundesweiten Wachstumsstrategie bis 2027 mehr als 60 neue Filialen und plant dabei auch einen Standort im Untergeschoss der Galeria in der Simeonstraße.

Trierer Store entsteht in Kooperation mit Galeria

Die Besonderheit des Trierer Standorts: Decathlon nutzt Verkaufsflächen der angeschlagenen Warenhauskette Galeria – ein Modell, das das Unternehmen bereits in anderen Städten umsetzt.

Laut den öffentlich zugänglichen Decathlon-Informationen soll der Trierer Store auf rund 2.000 Quadratmetern ein klassisches Multisport-Sortiment für Familien anbieten. Die Kombination aus Sportgeschäft und Kaufhaus gilt als strategischer Baustein der Expansionspläne.

Eröffnung im Frühjahr 2026 erwartet

Ein genaues Datum gibt es offiziell nicht, doch nach Angaben von südwest24.de ist die Trierer Eröffnung für Frühjahr 2026 eingeplant.

Decathlon erklärt laut südwest24.de, dass Eröffnungstermine bewusst erst dann kommuniziert werden, wenn ein Übergabetag feststeht. Grund sei der komplexe Ablauf aus Baumaßnahmen, Personalplanung und nationaler Eröffnungslogistik.

Trier Teil einer groß angelegten Expansion

Decathlon betreibt derzeit 100 Filialen in Deutschland. Bis Ende 2027 sollen es mindestens 150 sein. Dadurch entstehen laut südwest24.de bis zu 3.000 neue Arbeitsplätze. Auch Saarbrücken erhält einen neuen Store – dort wird die Eröffnung im Saarbasar zu Ostern 2026 erwartet.

Was erwartet Kundinnen und Kunden in Trier?

Die offiziellen Sortimentsdetails stehen noch aus. Sicher ist aber: Es wird ein vollwertiger Decathlon-Store mit breit aufgestelltem Multisport-Angebot – von Outdoor über Fitness bis Teamsport.

Für die Trierer Innenstadt bedeutet der Einzug des Sport-Riesen ein neuer Impuls – und für Galeria einen potenziellen neuen Publikumsmagneten.