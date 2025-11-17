Trier: Eskalation in der Simeonstraße – Polizei muss Randalierer in Gewahrsam nehmen

TRIER – Am Samstagabend, gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Simeonstraße in Trier gerufen, da dort eine randalierende Person gemeldet wurde.

Dem Einsatz war eine Alarmierung des Rettungsdienstes vorausgegangen, der einen offenbar alkoholisierten Mann medizinisch versorgen sollte.

Aggressives Verhalten führt zu Gewahrsamnahme

Als der Mann durch die Sanitäter betreut werden sollte, zeigte er eine zunehmend aggressive Reaktion, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Die eintreffenden Beamten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen von Alkoholisierung fest und mussten sein aufbrausendes Verhalten feststellen.

Zunächst wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er kurzzeitig nachkam. Da er jedoch kurz darauf zurückkehrte, seinen Rucksack zu Boden warf und erneut aggressives Verhalten zeigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen dem Polizeigewahrsam zugeführt.