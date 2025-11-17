Trier: Passanten leisten Erste Hilfe – Radfahrer nach Sturz bewusstlos aufgefunden

TRIER – Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr ereignete sich in der Loebstraße in Trier ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer zu Schaden kam.

Sturzursache mutmaßlich Alkoholkonsum

Der Mann befuhr den Radweg in Richtung Verteilerkreis, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Es wird vermutet, dass der Kontrollverlust auf vorherigen Alkoholkonsum zurückzuführen ist.

Passanten fanden den Verletzten bewusstlos unter seinem Fahrrad und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Radfahrer trug keinen Helm und erlitt infolge des Sturzes eine stark blutende Platzwunde sowie eine Schnittverletzung.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort einen starken Alkoholgeruch fest. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.