Unfallermittlungen gehen weiter! Staatsanwaltschaft ordnet Gutachten an – Polizei sucht dringend Zeugen

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B51 – mit vier Toten, ordnet die Staatsanwaltschaft Trier nun ein technisches Gutachten zum Fahrzeugzustand an. Gleichzeitig sucht die Polizei weiterhin dringend Zeugen – auch jene, die bereits vor Ort befragt wurden.

Staatsanwaltschaft lässt technischen Zustand des Fahrzeugs prüfen

Sachverständiger soll wichtige Fragen klären

Wie die Polizei mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft Trier ein umfassendes Sachverständigengutachten zum technischen Zustand des Unfallfahrzeugs veranlasst. Ziel ist es, mögliche technische Defekte oder relevante Fahrzeugmängel auszuschließen bzw. zu bestätigen.

Die Ergebnisse könnten entscheidende Hinweise zur Rekonstruktion des Unfallhergangs liefern.

Polizei sucht weiterhin dringend Zeugen – auch bereits befragte Personen

„Schon kleine Beobachtungen können entscheidend sein“

Die Polizei Trier appelliert erneut an alle Personen, die den Unfall beobachtet oder zur Unfallzeit die Unfallstelle passiert haben, sich zu melden.

Auch scheinbar unwichtige Beobachtungen könnten neue Anknüpfungspunkte liefern und die Ermittlungen weiter voranbringen.

Besonders bemerkenswert:

👉 Auch Zeugen, die vor Ort bereits von der Polizei befragt wurden, werden ausdrücklich gebeten, sich erneut namentlich zu melden.

Grund hierfür ist, dass zusätzliche Detailangaben oder präzisierte Wahrnehmungen für die Rekonstruktion entscheidend sein können.

Kontakt für Zeugenmeldungen

Polizei Trier bittet um Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich unter folgender Nummer bei der Polizei Trier zu melden:

📞 0651 / 983 44150

Die Ermittler danken der Bevölkerung für jede noch so kleine Information, die zur Aufklärung beitragen könnte.