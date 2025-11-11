Ausbildungsstart in den kommunalen KiTas der Verbandsgemeinde Zell

ZELL/MOSEL. Auch in diesem Sommer haben nach den Ferien wieder einige junge Leute eine Ausbildung in den kommunalen Kindertagestätten der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) begonnen.

So starteten ihre Teilzeit-Ausbildung zur Erzieherin Emily Lackmann in der KiTa Pusteblume in Blankenrath, Iris Marchel in der KiTa Rappelkiste in Peterswald-Löffelscheid sowie Carmen Maier in der KiTa Kleine Strolche in Blankenrath. Gleichzeitig starteten in der KiTa Kleine Strolche nach einem Sozialen Jahr Nicoletta Wagner (nicht im Bild) ihre Ausbildung zur Sozialassistentin und Nelly Wernicke ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Bürgermeister Jürgen Hoffmann und Sachgebietsleiterin Heike Müller sowie die Leitungen der Kindertagesstätten freuen sich über die Nachwuchskräfte und wünschen allen viel Erfolg in der Schule und viel Freude bei der Arbeit mit den Kindern.

Außerdem gratulierte Bürgermeister Hoffmann Frau Lisa Hess zur erfolgreich bestandenen Prüfung als Erzieherin. Frau Hess bleibt weiterhin in der KiTa Kleine Strolche, in der sie auch den praktischen Teil während ihrer Ausbildung absolviert hat.

„Wir freuen uns mit allen Kolleginnen und Kollegen auf eine gute Zusammenarbeit“, so Bürgermeister Hoffmann. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel))