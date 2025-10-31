++ Saarland: Der 47-jährige Frank B. wird vermisst ++

Foto: Polizeiinspektion Saarlouis

WALLERFANGEN. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 47-jährigen Frank Bauer. Seit Donnerstagmittag, 30.10.2025, 14.00 Uhr, ist der Herr Bauer vermisst.

Letztmalig wurde Herr Bauer in Wallerfangen gesehen. Herr Bauer ist 47 Jahre alt, trägt langes ungepflegtes dunkelblondes Haar, ist 108 kg schwer und 180 cm groß. Auffallend ist der schlechte Zahnstatus (fehlende Zähne). Herr Bauer führt mutmaßlich einen schwarz/orangefarbenen Rucksack mit sich.

Hinweise zu dem Vermissten und dessen Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Saarlouis, Tel.: 06831/9010. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)

