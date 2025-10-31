Trier: Schmiedsmann Bernd Michels zu 60-jährigem Dienstjubiläum ausgezeichnet

TRIER. Der Schiedsmann des Schiedsamtsbezirk Trier Nr. 2, Herr Bernd Michels, wurde in einer Feierstunde im Rahmen einer Dienstbesprechung der Schiedspersonen am 29.10.2025 im Amtsgericht Trier zu seinem 60-jährigen Dienstjubiläum mit einer Dankurkunde des Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Zu diesem außergewöhnlichen Anlass sprach die Direktorin des Amtsgerichts Trier, Dr. Simone Konz, dem Jubilar besonderen Dank und Anerkennung für die der Allgemeinheit geleistete wertvolle Arbeit zur Wahrung des Rechtsfriedens aus. Dabei betonte sie sein langjähriges großes gesellschaftliches Engagement und dankte ihm für die Bereitschaft zur Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes.

Die Bezirksvorsitzende des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Liselotte Fohl, sowie die zu einer Dienstbesprechung im Amtsgericht versammelten Schiedsfrauen und Schiedsmänner des Amtsgerichtsbezirks Trier schlossen sich dem Dank und den guten Wünschen an und hoben das besondere Verhandlungsgeschick des Jubilars hervor. Alle Anwesenden betonten den hohen Stellenwert des Schiedsamtes in der außergerichtlichen Streitschlichtung.

Die Direktorin des Amtsgerichts dankte allen Schiedspersonen für ihre engagierte ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohl der Allgemeinheit und zur Sicherung des Rechtsfriedens. Herr Bernd Michels ist seit dem 27.01.2015 in ununterbrochener Folge durch die Stadt Trier zum Schiedsmann des Bezirks Trier Nr. 2 vorgeschlagen und durch die Direktorin des Amtsgerichts Trier berufen worden. Sein beachtenswertes Dienstjubiläum beruht auf seiner langjährigen Tätigkeit im Dienste des Landes Rheinland-Pfalz auch in seiner

beruflichen Laufbahn als Kriminalbeamter sowie in verschiedenen verantwortungsvollen Ehrenämtern als Ortsvorsteher des Bereichs Trier-Mitte und Kürenz und als Mitglied des Trierer Stadtrates. (Quelle: Amtsgericht Trier)