40. Dienstjubiläum in der Kindertagesstätte Kleine Strolche, Blankenrath

v.l.n.r.: Anna Rosa Klaus, Bürgermeister Jürgen Hoffmann, KiTa Leitung Sandra Knop und für den Personalrat Anna Brand. Foto: Heike Müller

BLANKENRATH. Auf 40 Dienstjahre als Erzieherin kann jetzt Rosa Anna Klaus aus Reidenhausen zurückblicken. Nach Abschluss ihrer Ausbildung als Erzieherin in Mainz im Jahre 1983 war Frau Klaus in einer Einrichtung in Waldalgesheim tätig, bevor Sie 1985 in den katholischen Kindergarten Maria Himmelfahrt, später Kindertagesstätte Kleine Strolche, wechselte.

Bürgermeister Jürgen Hoffmann dankte Rosa Anna Klaus in einer kleinen Feierstunde für die geleistete Arbeit mit zahlreichen Kindern aus dem Einzugsgebiet der Kindertagesstätte. Die Kleinsten auf die Welt von Morgen vorzubereiten ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, bei der es viel an Empathie und Einfühlungsvermögen bedarf. Viele Kinder, die Frau Klaus durch die Kindergartenzeit begleitet hat, sind heute bereits junge Erwachsene, die selber ihre Kinder in ihre Obhut geben.

Als Zeichen der Anerkennung überreichte er Frau Klaus neben der Dankurkunde des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer ein kleines Präsent. Den Glückwünschen von Bürgermeister Hoffmann schlossen sich auch die Leiterin der Kindertagesstätte Sandra Knop sowie für den Personalrat Anna Brand an. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell/Mosel)

