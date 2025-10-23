++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 geht wieder hoch ++

0
Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Freitag, 24.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 24.10.25, 00.00 Uhr:

Nach zwei Preissenkungen bei der Supervariante Super 98 geht’s für den Kraftstoff ab Mitternacht im Preis wieder nach oben.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Freitag dann weiter 1,393 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt auch gleich, und der Liter kostet am Freitag dann weiter 1,473 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) steigt im Preis um 3,6 Cent, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag jetzt 1,580 Euro kostet.

Werben auf lokalo.de

Vorheriger ArtikelMehr Menschen in Rheinland-Pfalz pendeln zum Arbeitsplatz
Nächster ArtikelRLP: Rohe Fleischstücke mit Glasscherben – Gefährliche Hundeköder entdeckt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.