RLP: Mehrere Häuser wegen Verdacht auf Gasleck evakuiert

Feuerwehrleute beim Einsatz bei einem Gasalarm.
Foto: dpa / Symbolbild

KIRBURG – Weil Anwohner einen Gasgeruch wahrgenommen hatten, sind in Kirburg (Westerwaldkreis) Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Sechs Häuser in der Umgebung waren von dem Einsatz betroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Einige wurden sie evakuiert, andere standen leer.

«Der Gasgeruch lag deutlich in der Luft», sagte der Sprecher. Der Grundversorger Westerwald habe überprüft, ob es ein Leck an einer Gasleitung gebe – tatsächlich sei gar kein Gas ausgetreten.

Die Ermittler prüfen laut Polizei nun, was den Geruch ausgelöst haben könnte. Infrage kommen demnach Faulgase oder Chemikalien wie Waschmittel in der Kanalisation.

Der Einsatz dauerte am Nachmittag noch an, die Menschen konnten bislang nicht in ihre Häuser zurückkehren.

