Ekel-Attacken in drei Nächten: Haustür und Briefkasten in Birkenfeld mit Hundekot beschmiert

BIRKENFELD – In der Zeit zwischen dem 08.10.2025 und dem 12.10.2025 kam es an einem Anwesen in der Saarstraße in Birkenfeld, in der Nähe einer Gaststätte, zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter verschmutzten die Haustür und den Briefkasten des Objekts.

Gezielte Verunreinigung über drei Nächte

Die Taten ereigneten sich jeweils zur Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr. Die unbekannten Täter hinterließen in drei Nächten starke Verschmutzungen mit unbekannter Flüssigkeit, Hundekot und Bioabfall.

Die Beseitigung der Verunreinigungen erfordert einen nicht unerheblichen Reinigungsaufwand. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06782/9910 bei der Polizei zu melden.