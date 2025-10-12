LUXEMBURG/STADT – Am Abend des 11.10.2025 meldete die Polizei in Luxemburg mehrere Diebstähle von Halsketten im Bahnhofsviertel. Zunächst wurde in der Rue du Fort Elisabeth ein Vorfall gemeldet, bei dem zwei Täter dem Opfer Ketten entwendeten und anschließend flüchteten.

Täterfestnahme und Einlieferung in Hafteinrichtung

Später in der Nacht konnte eine Polizeistreife zwei Personen antreffen, die der übermittelten Täterbeschreibung entsprachen. Sie wurden zur Dienststelle gebracht. Bei der Kontrolle eines der Tatverdächtigen wurde eine gestohlene Halskette gefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen ergaben eine Verbindung zu einem zusätzlichen Diebstahl. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und in das Gefängnis (CPU) nach Sanem gebracht.

Zweiter Diebstahl mit Ablenkungsmanöver

Ebenfalls am gleichen Abend wurde in der Rue Joseph Junk im Bahnhofsviertel ein weiterer Diebstahl gemeldet. Ein Mann näherte sich einer Frau, lenkte sie ab, indem er behauptete, sie habe etwas verloren, und riss ihr dann die Kette vom Hals. Das Opfer blieb unverletzt. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung kurz darauf gestellt und ebenfalls auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen werden. Er wird am Morgen des Folgetages einem Untersuchungsrichter vorgeführt.