Schweich: Unbekannte Täter knacken Firmenwagen und erbeuten teure Baugeräte!

Schweich. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag, 30. September, mehrere Firmenfahrzeuge in Schweich aufgebrochen und zahlreiche hochwertige Baugeräte gestohlen. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Tatort: Gewerbegebiet am Bahnhof in Schweich

Nach Polizeiangaben brachen mindestens drei bislang unbekannte Täter zwischen 2:00 Uhr und 2:30 Uhr in mehrere Firmenwagen eines Sanitärbetriebs im „Gewerbegebiet am Bahnhof“ ein. Dabei erbeuteten sie zahlreiche Baugeräte von erheblichem Wert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit einem silbernen Ford Focus C-Max (Baujahr 2003 bis 2007) auf das Firmengelände fuhren und die gestohlenen Geräte damit abtransportierten. Mehr Blaulicht-News

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Gesucht werden insbesondere Personen, die zur Tatzeit im Bereich Schweich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nähere Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug machen können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 983-43390 entgegen.

Hoher Schaden für betroffenen Betrieb

Für den betroffenen Sanitärbetrieb bedeutet der Einbruch nicht nur einen erheblichen materiellen Verlust. Auch die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens dürfte durch den Diebstahl der Geräte stark beeinträchtigt sein. Die Polizei warnt zudem vor möglichen weiteren Taten dieser Tätergruppe in der Region.