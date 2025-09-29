SCHWEICH/LONGUICH. Am gestrigen Sonntag kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Schiffsunfall auf der Mosel. Ein talfahrender Schubverband kollidierte zunächst mit der Straßenbrücke Schweich und im weiteren Verlauf mit der Straßenbrücke Longuich.

Von insgesamt 40 mitgeführten Containern wurden fünf massiv beschädigt. Die betroffenen Brücken wurden landseitig auf Schäden überprüft, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde informiert. Beide Brücken sind seit 7.00 Uhr für den Straßenverkehr bis zur Freigabe durch das LBM gesperrt.

Es kam zu keinem Wassereintritt, verletzt wurde niemand. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. (Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik)