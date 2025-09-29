Alkoholfahrt bei Wittlich: 23-Jähriger landet mit PKW im Straßengraben

WITTLICH. Am 8.9.2025, gegen 7.32 Uhr, befuhr ein 23-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Speicher mit seinem PKW die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Autobahnauffahrt. Infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr des Gewerbegebiets Wittlich und einer Alkoholisierung von über 1,4 Promille kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Fahrzeug musste mittels eines Abschleppunternehmens geborgen werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und anschließendem Verkehrsunfall eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)