Luxemburg: Autos von Suff-Fahrern beschlagnahmt, Einbrüche und Ladendiebstahl

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag mehrere Einbrüche und Alkoholfahrten sowie einen Ladendiebstahl.

Der Polizei wurde am Abend des 26.9.2025 ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Helmsange auf der Route de Diekirch gemeldet. Ersten Informationen nach verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Inneren durch eine aufgebrochene Terrassentür und wühlten das Haus nach Wertgegenständen durch. Bargeld und Schmuckstücke wurden entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde später am Abend in Brachtenbach gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren eines Einfamilienhauses durch ein eingeschlagenes Garagenfenster verschafften, und die Räumlichkeiten durchwühlten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Nachmittag des 27.9.2025 wurde ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in Kirchberg gemeldet, bei dem ersten Informationen nach mehrere Parfümflaschen entwendet wurden. Im Rahmen der Untersuchungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und angetroffen werden. Protokoll wurde erstellt.

Am Abend des 26.9.2025 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug auf dem Boulevard Emile Krieps in Differdingen aufgrund dessen erhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrweise aufmerksam. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. Anschließenden Amtshandlung ergaben, dass es sich hierbei um einen Wiederholungsfall handelte. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Beschlagnahmung des Autos an. Protokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 27.9.2025 wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der A13 Richtung Esch-sur-Alzette aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Der Fahrer war auch nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins. Das Auto wurde beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: dpa)