RLP: Aggro-Mann wird Mitfahrt verweigert – Busfahrer bei Auseinandersetzung verletzt

Foto: pixabay/Symbolbild

LANDAU. Ein leicht verletzter Busfahrer ist das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof in Landau. Am Freitagnachmittag wollte ein 36-jähriger Mann gegen 15.00 Uhr am Busbahnhof in Landau in einen Bus einsteigen. Da der 36-jährige jedoch zu aggressiv war, wurde ihm die Mitfahrt verwehrt.

Hiernach beleidigte der 36-jährige den Busfahrer und ging zu einem anderen Bus. Auch bei diesem wurde ihm aufgrund seines aggressiven Verhaltens die Mitfahrt verwehrt. Nachdem der 36-jährige die Weiterfahrt des Busses verhinderte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und dem 36-jährigen Mann. Hierbei wurde der Busfahrer leicht verletzt. Dem 36-jährigen wurde im Anschluss ein Platzverweis erteilt. Zudem wurden gegen den 36-jährigen mehrere Strafverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Landau)

