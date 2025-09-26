Nötigung auf Supermarkt-Parkplatz in Traben – Polizei sucht Zeugen!

TRABEN-TRARBACH – Am Donnerstag, den 25. September 2025, ereignete sich gegen 11:30 Uhr eine Nötigung auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes in Traben.

Eine Fußgängerin stand dort mit ihrer zweijährigen Tochter neben einem Straßenmusiker, als ein Pkw-Fahrer die Durchfahrt passieren wollte.

Fahrer berührt Fußgängerin leicht mit Stoßstange

Aufgrund enger Platzverhältnisse war die ungehinderte Durchfahrt für den Pkw-Fahrer nicht möglich. Er fuhr langsam auf die Fußgängerin zu, um sie zum Platzschaffen zu bewegen.

Obwohl die Passantin ihr Kind auf den Arm nahm, um die Fahrt zu ermöglichen, setzte der Fahrer seinen Weg fort und berührte sie mit der Stoßstange leicht am Bein. Die Fußgängerin und ihre Tochter blieben unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere den Straßenmusiker, sich bei der Polizeiinspektion Zell oder der Polizeiwache Traben-Trarbach zu melden.