++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel geht hoch ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 27.09.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 27.09.25, 00.00 Uhr:

Nach längerer Zeit der konstanten Preise müssen die Diesel-Tanker am Wochenende wieder etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Diesel-Preis steigt ab Mitternacht.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 3 Cent teurer, und kostet am Samstag dann 1,454 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiter 1,491 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samtag 1,596 Euro kostet.

