Diebesgut aufgefunden: 14 Altfett-Tonnen bei Boxberg entsorgt

0
Bild des Diebesgutes. Foto: Polizeiinspektion Daun

BOXBERG/B410 – Am Morgen des 26. September 2025 wurden im Bereich Boxberg nahe der B410 auf einer angrenzenden Wiese insgesamt 14 leere Kunststofftonnen aufgefunden.

Die Behälter haben ein Füllvolumen von 100 Litern und dienen dem Altfett-Recycling der Firma ReFood. Es handelt sich bei den Tonnen um Diebesgut!

Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Die Polizeiinspektion Daun hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist bekannt, dass ein Teil dieser Tonnen bereits aus früher gemeldeten Fällen stammt, jedoch können die Beamten aktuell nicht alle Behälter zuordnen.

Es besteht daher der Verdacht, dass die unbekannten Täter die Tonnen entwendet und anschließend illegal entsorgt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben, sowie mögliche Geschädigte von bislang ungemeldeten Vorfällen, sich bei der Polizei zu melden.

Vorheriger Artikel++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel geht hoch ++
Nächster ArtikelGroßkontrolle in Luxemburg-Bonneweg: Festnahmen und Anzeigen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.