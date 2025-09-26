Großkontrolle in Luxemburg-Bonneweg: Festnahmen und Anzeigen

LUXEMBURG/STADT – Am Donnerstagnachmittag, 25. September 2025, führte die luxemburgische Polizei in Luxemburg-Bonnevoie eine geplante Großkontrolle durch.

Der Einsatz konzentrierte sich auf die Einhaltung der Drogen- und Immigrationsgesetzgebung und diente zudem der Stärkung der allgemeinen Polizeipräsenz.

Festnahme wegen Waffenbesitzes und Drogenverstößen

Insgesamt wurden im Zuge der Kontrolle 10 Personen überprüft. Bei sieben davon konnten Verstöße festgestellt werden.

Die Beamten erteilten eine gebührenpflichtige Verwarnung und erstellten vier Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Drogengesetzgebung. Ein Tatverdächtiger wurde zudem wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen, nachdem eine geringe Menge Drogen und eine Waffe aufgefunden und beschlagnahmt wurden.

Gegen eine weitere Person lag ein offener Haftbefehl vor. Der festgenommene Tatverdächtige wurde am Morgen des Folgetages dem Untersuchungsrichter vorgeführt. An dem Einsatz waren 11 Polizeibeamte und ein Drogenspürhund beteiligt.