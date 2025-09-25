++ Trier: Waffe an Schule gesichtet – Polizei-Einsatz und Amok-Alarm am BBS-Campus ++

Trier. Große Aufregung am Donnerstagmittag (25. September 2025) am BBS-Campus in Trier: Schüler und Lehrkräfte meldeten, eine Person mit einer Waffe oder einem waffenähnlichen Gegenstand gesehen zu haben. Die Polizei rückte sofort mit starken Kräften an – eine Schule löste sogar eigenständig Amok-Alarm aus.

Polizei bestätigt Einsatz – Person nicht angetroffen

Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Trier, Frau Ernst, auf Anfrage von lokalo.de bestätigte, lief am Mittag ein größerer Einsatz im Bereich Örenstraße / BBS-Campus. Hintergrund war die Meldung, dass eine Person mit Waffe gesichtet worden sei.

Trotz intensiver Fahndung konnte bislang jedoch niemand angetroffen werden. Mehr Blaulicht-News

Schulen reagierten sofort – Amok-Alarm ausgelöst

Eine der betroffenen Schulen löste aus Sicherheitsgründen Amok-Alarm aus. Lehrkräfte und Schulleitungen wiesen die Schüler*innen an, sich nicht aus den Klassenräumen zu bewegen. Auch in den Pausen blieb das Verlassen des Gebäudes untersagt.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei bestand für die Schülerinnen und Schüler jedoch keine akute Gefahr. Gegen Mittag konnte der Unterricht wieder aufgenommen werden.

Hintergrund: Alarmbereitschaft an Schulen

Dass die Schulen im Bereich des BBS-Campus eigenständig Alarme auslösen können, gehört zu den Sicherheitsmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren in vielen Städten eingeführt wurden. Auch wenn es sich bei solchen Fällen häufig um Fehlalarme oder Missverständnisse handelt, wird jeder Hinweis ernst genommen, um das Risiko für Schüler*innen und Lehrkräfte zu minimieren.