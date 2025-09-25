Friedhof Ehrang: Neuer Elektro-Weidezaun gegen Wildschweine installiert

0
Foto: pixabay/Symbolbild

TRIER. Um weitere Wildschweinschäden zu vermeiden, hat die Abteilung StadtGrün auf dem Ehranger Friedhof einen Elektro-Weidezaun installiert. Zudem beseitigten städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuelle Schäden.

Der Weidezaun soll die Wildschweine vom Eindringen auf das Areal des Friedhofs abhalten. Er wurde ausschließlich im Randbereich außerhalb der Grabfelder installiert und ist mit Warnhinweisen versehen. Es bestehen keine Nutzungseinschränkungen für Friedhofsbesucherinnen und -besucher. Die Installation eines Elektrozauns ist als kurzfristige Maßnahme schnell umsetzbar. Das Errichten eines fest eingebauten Zauns ist als langfristiges Projekt geplant, das aufgrund der Größe des Friedhofs jedoch relativ teuer ist. (Quelle: Stadt Trier)

Vorheriger ArtikelTrier: Sperrung in der Bitburger Straße – Instandsetzung nach Unfall
Nächster Artikel++ Trier: Waffe an Schule gesichtet – Polizei-Einsatz und Amok-Alarm am BBS-Campus ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.