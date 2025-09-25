Trier: Sperrung in der Bitburger Straße – Instandsetzung nach Unfall

TRIER. An der Bitburger Straße werden ab Montag, 29. September, die Schäden nach einem Unfall auf der Napoleonsbrücke repariert. In den betroffenen Abschnitten der Fahrbahn und des Gehwegs werden die beschädigten Asphaltschichten zunächst abgefräst und anschließend erneuert, Borde und Rinnen wiederhergestellt und der Pflasterbelag ausgebessert.

Während der Instandsetzung, die voraussichtlich bis Freitag, 10. Oktober, dauert, ist eine Fahrspur der Bitburger Straße gesperrt, sodass in beiden Richtungen je eine Spur zur Verfügung steht. Fußgänger können die Napoleonsbrücke passieren.

Der Unfall hatte sich im August 2024 ereignet. Nachdem die sich daraus ergebenden Versicherungsfragen geklärt wurden, können die Schäden jetzt behoben werden. (Quelle: Stadt Trier)